В Беларуси пересмотрят налоги для тех, кто торгует продукцией с огорода

Сейчас физлица, чья прибыль от продажи продукции растениеводства или животноводства превышает 200 базовых величин в год (около 8,4 тыс. рублей), обязаны уплачивать 10% подоходного налога с суммы превышения. Эта норма действует с 1 января 2022 года и распространяется на продукцию, полученную не только на собственном участке, но и на земле родственников или опекунов.
По словам депутата Натальи Кулешовой, новый подход предусматривает более гибкий механизм. Доход будет определяться по фактически полученной сумме за календарный год, а у налогоплательщика появится выбор.
«Или ты подтверждаешь документами, что получил доход от продажи продукции растениеводства и животноводства, и не платишь подоходный налог, или, если у тебя нет возможности подтвердить, нужно будет уплатить подоходный налог по ставке 10% с суммы, превышающей 200 базовых величин», — пояснила она.
Отдельно обсуждался вопрос возврата ранее уплаченного налога. Министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко заявил, что автоматический возврат не предусмотрен.
«Если физлицо сможет в соответствии с новым порядком подтвердить легальность получения доходов от личного подсобного хозяйства, то мы безусловно их примем и пересчитаем сумму обязательств вплоть до возврата этого налога. То есть, по заявительному принципу», — подчеркнул он.