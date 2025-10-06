В Беларуси пересмотрят налоги для тех, кто торгует продукцией с огорода

Сейчас физлица, чья прибыль от продажи продукции растениеводства или животноводства превышает 200 базовых величин в год (около 8,4 тыс. рублей), обязаны уплачивать 10% подоходного налога с суммы превышения. Эта норма действует с 1 января 2022 года и распространяется на продукцию, полученную не только на собственном участке, но и на земле родственников или опекунов.