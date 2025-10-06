Ричмонд
В Беларуси пересмотрят налоги для тех, кто торгует продукцией с огорода

Парламент Беларуси в первом чтении принял проект закона, который изменит порядок налогообложения для граждан, продающих продукцию, выращенную на приусадебных участках.

Сейчас физлица, чья прибыль от продажи продукции растениеводства или животноводства превышает 200 базовых величин в год (около 8,4 тыс. рублей), обязаны уплачивать 10% подоходного налога с суммы превышения. Эта норма действует с 1 января 2022 года и распространяется на продукцию, полученную не только на собственном участке, но и на земле родственников или опекунов.

По словам депутата Натальи Кулешовой, новый подход предусматривает более гибкий механизм. Доход будет определяться по фактически полученной сумме за календарный год, а у налогоплательщика появится выбор.

«Или ты подтверждаешь документами, что получил доход от продажи продукции растениеводства и животноводства, и не платишь подоходный налог, или, если у тебя нет возможности подтвердить, нужно будет уплатить подоходный налог по ставке 10% с суммы, превышающей 200 базовых величин», — пояснила она.

Отдельно обсуждался вопрос возврата ранее уплаченного налога. Министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко заявил, что автоматический возврат не предусмотрен.

«Если физлицо сможет в соответствии с новым порядком подтвердить легальность получения доходов от личного подсобного хозяйства, то мы безусловно их примем и пересчитаем сумму обязательств вплоть до возврата этого налога. То есть, по заявительному принципу», — подчеркнул он.