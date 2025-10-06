Стало известно об ошибке ЮАР с российским самолетом под американскими санкциями

Речь идет о транспортном самолете Ил-76, который 2 октября совершил перелет из Танзании и приземлился в аэропорту Апингтона на севере страны с коммерческим грузом на борту. После прохождения процедуры дозаправки в аэропорту Лансерия под Йоханнесбургом воздушное судно продолжило путь в направлении Сомали.