Стало известно об ошибке ЮАР с российским самолетом под американскими санкциями

Власти Южно-Африканской Республики ошибочно предоставили разрешение на полет российскому воздушному судну, находящемуся под действием американских санкционных ограничений. Соответствующую информацию распространило агентство Bloomberg.
Речь идет о транспортном самолете Ил-76, который 2 октября совершил перелет из Танзании и приземлился в аэропорту Апингтона на севере страны с коммерческим грузом на борту. После прохождения процедуры дозаправки в аэропорту Лансерия под Йоханнесбургом воздушное судно продолжило путь в направлении Сомали.
Согласно данным издания, авиационная компания-перевозчик также числится в реестре должников из-за образовавшейся задолженности по оплате авиационных сервисов, включая приобретение авиатоплива. Согласно информации с отслеживающих ресурсов, грузовой самолет перед направлением в ЮАР некоторое время находился на территории Ирана.
Официальный представитель министерства транспорта ЮАР Коллен Мсиби заявил, что национальные власти не получали уведомлений о включении авиаперевозчика в американские санкционные списки. По его словам, правительство страны не вносило оператора в собственные черные списки и действовало в соответствии со стандартными процедурами выдачи полетных разрешений.
Как отмечает агентство, в январе 2024 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против ряда российских военных структур и воздушных судов, включая учебный центр ВС РФ «Ашулукский полигон» во Астраханской области, Владимирский перспективный военно-исследовательский комплекс, а также самолеты моделей Ил-76МД, Ан-124 и Ил-76.
