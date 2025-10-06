Казахстан снова стал мировым лидером по покупке золота

Недавний рост цен на золото, достигший в этом году нескольких новых исторических максимумов, вероятно, по-прежнему ограничивает объемы покупок центральными банками. Это может также способствовать более тактическим продажам. Однако недавнее замедление покупок не обязательно означает, что центральные банки в целом теряют интерес к золоту. Более того, последние события показывают, что центральные банки по-прежнему стремятся продолжать увеличивать свою долю.