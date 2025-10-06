Казахстан снова стал мировым лидером по покупке золота

В WGC отметили, что золотые запасы Казахстана достигли 316 тонн. В августе Казахстан купил более половины от всего мирового объема металла, закупленного центробанками за месяц, который составил 15 тонн.
Помимо Казахстана, по 2 тонны золота приобрели Узбекистан, Турция, Китай, Чехия и Гана. К списку покупателей также присоединились Национальный банк Болгарии (приобрел 2 тонны) и Центральный резервный банк Сальвадора (менее 0,5 тонны).
Недавний рост цен на золото, достигший в этом году нескольких новых исторических максимумов, вероятно, по-прежнему ограничивает объемы покупок центральными банками. Это может также способствовать более тактическим продажам. Однако недавнее замедление покупок не обязательно означает, что центральные банки в целом теряют интерес к золоту. Более того, последние события показывают, что центральные банки по-прежнему стремятся продолжать увеличивать свою долю.
Единственными странами, которые продавали золото в августе, стали Россия (3 тонны) и Индонезия (2 тонны).
Напомним, что в июне Казахстан приобрел 7 тонн золота, уступив по закупкам в том месяце только Узбекистану. В мае Казахстан стал самым активным покупателем драгметалла в мире, увеличив свои запасы на 7,4 тонны за месяц.
Объем чистых международных резервов РК по итогам августа 2025 года составил $52,2 млрд. Это очередное рекордное значение для показателя.