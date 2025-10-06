На Дальнем Востоке растет число нераспроданных квартир: Приморье — в лидерах

На фоне этого роста Приморье опустилось с 15-й на 17-ю строчку в федеральном рейтинге, но по-прежнему остается лидером по уровню затоваренности среди субъектов Дальневосточного федерального округа. В частности, Республика Саха (Якутия) с показателем 5 тысяч непроданных квартир занимает 18-е место в стране и второе в округе. Там за год было реализовано всего 1,8 тысячи квартир при общем объеме ввода почти 7 тысяч.