На Дальнем Востоке растет число нераспроданных квартир: Приморье — в лидерах

Приморье заняло 17-е место среди российских регионов по уровню затоваренности рынка новостроек. По данным Единого ресурса застройщиков, с июля 2024 по июль 2025 года в крае было введено в эксплуатацию 17,79 тысячи новых квартир, однако продано лишь 12,4 тысячи. Таким образом, в запасе осталось почти 5,4 тысячи непроданных объектов, что указывает на растущий разрыв между строительством и покупательским спросом, передает РБК.
В аналитическом отчете ЕРЗ подчеркивается, что, несмотря на активное строительство, спрос не поспевает за предложением. Во втором квартале 2025 года объем введенного жилья вырос на 23% и достиг 3,37 тысячи квартир, тогда как продажи составили 2,94 тысячи. Разница в 431 объект говорит о накоплении избыточного фонда.
На фоне этого роста Приморье опустилось с 15-й на 17-ю строчку в федеральном рейтинге, но по-прежнему остается лидером по уровню затоваренности среди субъектов Дальневосточного федерального округа. В частности, Республика Саха (Якутия) с показателем 5 тысяч непроданных квартир занимает 18-е место в стране и второе в округе. Там за год было реализовано всего 1,8 тысячи квартир при общем объеме ввода почти 7 тысяч.
В Бурятии, напротив, зафиксировано сокращение объема непроданных объектов — показатель снизился до 4,2 тысячи квартир. В Хабаровском крае ситуация развивается по иному сценарию: за год построено более 10,6 тысячи новых квартир, но при этом 3,22 тысячи остались нереализованными.
Значительное количество нераспроданных квартир наблюдается и в Забайкальском крае — 2,83 тысячи объектов. Этот рост привел к снижению региона в рейтинге на семь позиций. На Сахалине также отмечено увеличение затоваривания — до 1,4 тысячи квартир, что стало причиной падения области в списке на пять строк.
Самые низкие показатели по числу непроданных квартир остаются в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области — 52 и 291 объект соответственно. Камчатский край, в свою очередь, продемонстрировал положительную динамику, сократив объем нераспроданного жилья до 810 квартир.
По итогам года по всей стране застройщики вывели на рынок почти 900 тысяч квартир, однако продажи составили лишь 558 тысяч. Общий уровень затоваренности на российском рынке достиг 308,8 тысячи квартир.
