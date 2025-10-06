В Менделеевске откроются три новых производства

По информации спикера, 2 октября состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Набережные Челны», «Зеленодольск» и «Менделеевск». Заседание прошло под председательством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан — министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова.