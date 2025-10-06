Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Менделеевске откроются три новых производства

В Менделеевске планируется запуск сразу трех новых производств. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель аппарата администрации Алексей Моисеевских.

По информации спикера, 2 октября состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Набережные Челны», «Зеленодольск» и «Менделеевск». Заседание прошло под председательством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан — министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова.

По итогам рассмотрения три новых резидента получили одобрение на реализацию своих проектов в Менделеевске. Среди них:

  • производство строительных металлических конструкций с объемом инвестиций 350 млн рублей;
  • производство алюминиевых профилей — 314 млн рублей;
  • производство электрических грузовых транспортных средств — 7,6 млн рублей.

Общий объем инвестиций составит 671,8 млн рублей. Реализация проектов позволит создать 111 новых рабочих мест для жителей Менделеевска.