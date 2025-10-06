Дружественное РФ государство неожиданно собралось провести деноминацию

С начала XXI века иранский риал демонстрировал устойчивую девальвацию на фоне санкционного давления западных государств, прежде всего Соединённых Штатов, связанного с развитием Тегераном ядерной программы. Например, в 2002 году, когда Вашингтон впервые выдвинул обвинения в создании ядерного оружия, курс национальной валюты обвалился с 1,7 тысячи до почти 8 тысяч риалов за доллар.