Стали известны сферы с самыми высокими зарплатами в Омской области

Омские статистики представили актуальные данные о средних зарплатах в различных сферах деятельности по итогам первых семи месяцев 2025 года.
Из данных Омскстата следует, что самая большая средняя зарплата в регионе за период с января по июль зафиксирована в сфере производства кокса и нефтепродуктов (180,3 тысячи рублей). На втором месте, хотя и с большим отрывом, — производство химических веществ и химических продуктов (119 тысяч рублей); на третьем месте — ремонт и монтаж машин и оборудования (117,2 тысячи рублей).
Также средние зарплаты больше 100 тысяч рублей наблюдаются в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (112,7 тысячи рублей); прочих транспортных средств и оборудования (107,2 тысячи рублей); деятельности финансовой и страховой (105,4 тысячи рублей), а также некоторых других.
Подробнее ознакомиться со средними зарплатами в различных сферах можно в таблице ниже.
Напомним, ранее «СуперОмск» сообщал, что размер средней зарплаты в Омской области по итогам июля уменьшился в сравнении с июнем на 5,2 тысячи рублей и составил 71 417 рублей.