Стали известны сферы с самыми высокими зарплатами в Омской области

Из данных Омскстата следует, что самая большая средняя зарплата в регионе за период с января по июль зафиксирована в сфере производства кокса и нефтепродуктов (180,3 тысячи рублей). На втором месте, хотя и с большим отрывом, — производство химических веществ и химических продуктов (119 тысяч рублей); на третьем месте — ремонт и монтаж машин и оборудования (117,2 тысячи рублей).