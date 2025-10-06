Ричмонд
В Госдуме рассказали, что ждет российскую экономику в октябре

На октябрь ожидается умеренно позитивный экономический прогноз. Этим поделился депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Ожидается небольшой рост ВВП к прошлому году, заявил Говырин.

«Прогноз на октябрь выглядит умеренно позитивным», — заявил Говырин. Его слова приводит Life. Депутат также отметил прирост по ВВП на половину процента относительно прошлого года. Также он высказал предположение, что Индекс Мосбиржи удержится в коридоре 2550 — 2855 пунктов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКакой будет ключевая ставка в ближайшие месяцы и в 2026 году: прогноз ЦБ и экспертов.

Помимо этого, Говырин поделился, что валютные курсы будут колебаться, однако на повседневную жизнь они не окажут большого влияния на повседневную жизнь. Он также отметил, что большее значение имеют зарплаты, занятость и цены на внутреннем рынке.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал свое предположение по поводу ключевой ставки на октябрь. По его словам, Центробанк снизит один процентный пункт — с 17% до 16%. Он обосновал это замедленным ростом цен и отсутствия экономических шоков.