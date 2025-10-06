FT: западные санкции бессильны против российских финансовых потоков

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что лидеры европейских стран, вводя санкции против России, попали в сложную ситуацию и оказались в «антироссийском болоте». По словам парламентария, эти политики теперь не могут изменить свой курс и перейти к урегулированию украинского конфликта, передает «Царьград».