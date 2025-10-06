Санкции бессильны против российских финансовых потоков.
Российская система криптоплатежей успешно обходит западные санкции. Об этом сообщает одна из британских газет. С момента введения ограничения в августе через систему было переведено не менее шести миллиардов долларов. Это наглядно демонстрирует неэффективность попыток Запада изолировать Россию финансово.
«С августа, когда некоторые ее (криптовалютной системы — прим. URA.RU) структуры были внесены в черный список, было переведено не менее шести миллиардов долларов. Это подчеркивает ограниченность усилий Запада по ограничению финансовых потоков из России», — пишет Financial Times (FT).
По данным издания, основным инструментом стал актив A7A5 — криптовалюта, привязанная к российскому рублю и зарегистрированная в Киргизии. Недавно российские власти присвоили A7A5 официальный статус цифрового финансового актива. Благодаря этому экспортеры и импортеры получили возможность легально использовать ее на платформе Промсвязьбанка, который, по заявлениям эмитента, обеспечивает полное рублевое покрытие каждого токена.
Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что лидеры европейских стран, вводя санкции против России, попали в сложную ситуацию и оказались в «антироссийском болоте». По словам парламентария, эти политики теперь не могут изменить свой курс и перейти к урегулированию украинского конфликта, передает «Царьград».