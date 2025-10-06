В Калининградской области выделили более 31 млн рублей пострадавшим от чрезвычайной ситуации фермерам

Власти оценивали урон от аномальных ночных заморозков почти в 200 миллионов рублей. Гибель цветков, завязей и листьев различных культур зафиксировали на территории всех муниципалитетов. Сильнее всего пострадали сады и ягодники в Гвардейском, Черняховском, Полесском, Зеленоградском и Краснознаменском округах. В правительстве обещали разработать механизмы компенсации для фермеров.