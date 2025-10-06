В Калининградской области выделили более 31 млн рублей пострадавшим от чрезвычайной ситуации фермерам

В Калининградской области выделили более 31 миллиона рублей на помощь пострадавшим от чрезвычайной ситуации фермерам. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Выделить министерству сельского хозяйства Калининградской области из резервного фонда правительства Калининградской области 31371,4 тыс. рублей для предоставления в срок до 31 декабря 2025 года субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, возникших вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, — говорится в распоряжении.
Отметим, что чрезвычайной ситуацией власти признали майские заморозки в Калининградской области. Они привели к гибели посевов и урожая, включая многолетние плодово-ягодные насаждения. Губернатор планировал выделить 35 миллионов рублей на компенсации фермерам.
Власти оценивали урон от аномальных ночных заморозков почти в 200 миллионов рублей. Гибель цветков, завязей и листьев различных культур зафиксировали на территории всех муниципалитетов. Сильнее всего пострадали сады и ягодники в Гвардейском, Черняховском, Полесском, Зеленоградском и Краснознаменском округах. В правительстве обещали разработать механизмы компенсации для фермеров.