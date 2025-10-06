Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: импорт одежды из Китая в Евросоюз резко вырос из-за американских пошлин

Большой вклад в рост импорта из КНР вносят жители стран Евросоюза, заказывающие китайские товары из онлайн-магазинов.

Источник: Аргументы и факты

В первом полугодии экспорт текстиля и одежды из Китая в страны Евросоюза вырос на 20%. Financial Times, ссылаясь на Европейскую конфедерацию одежды и текстиля, связывает это с перенаправлением китайского экспорта после введения высоких импортных тарифов Соединенными Штатами.

Президент ассоциации Марио Хорхе Мачадо заявил, что из-за торгового конфликта Китай уменьшил поставки в США, и высвободившиеся объемы направил в Европу, что привело к уменьшению цен на импортируемые товары. По его словам, китайские производители, лишившись американского рынка, активно осваивают европейский.

Согласно данным ассоциации, увеличение импорта из Китая в денежном выражении составило 2 миллиарда евро. Мачадо подчеркнул сложное положение европейских текстильных компаний, которые вынуждены конкурировать с дешевым китайским импортом, сталкиваться с бюрократическими барьерами и оптимизировать расходы из-за высоких цен на энергию.

Росту импорта из Китая способствует популярность китайских онлайн-магазинов, таких как Temu и Shein, среди жителей ЕС. Еврокомиссия предлагала отменить порог беспошлинного ввоза товаров стоимостью до 150 евро и ввести фиксированную пошлину в размере 2 евро.

Тем не менее, государства-члены Евросоюза пока не утвердили эти изменения, и порог беспошлинного ввоза остается в силе.

Ранее, 2 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий, а также увеличил тарифы на товары из Китая до 125%. С учетом прежней 20-процентной пошлины, введенной из-за недостаточных усилий Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила, общая пошлина на китайские товары достигла 145%.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше