FT: импорт одежды из Китая в Евросоюз резко вырос из-за американских пошлин

Ранее, 2 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий, а также увеличил тарифы на товары из Китая до 125%. С учетом прежней 20-процентной пошлины, введенной из-за недостаточных усилий Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила, общая пошлина на китайские товары достигла 145%.