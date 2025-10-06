FT: импорт одежды из Китая в Евросоюз резко вырос из-за американских пошлин

В первом полугодии экспорт текстиля и одежды из Китая в страны Евросоюза вырос на 20%. Financial Times, ссылаясь на Европейскую конфедерацию одежды и текстиля, связывает это с перенаправлением китайского экспорта после введения высоких импортных тарифов Соединенными Штатами.
Президент ассоциации Марио Хорхе Мачадо заявил, что из-за торгового конфликта Китай уменьшил поставки в США, и высвободившиеся объемы направил в Европу, что привело к уменьшению цен на импортируемые товары. По его словам, китайские производители, лишившись американского рынка, активно осваивают европейский.
Согласно данным ассоциации, увеличение импорта из Китая в денежном выражении составило 2 миллиарда евро. Мачадо подчеркнул сложное положение европейских текстильных компаний, которые вынуждены конкурировать с дешевым китайским импортом, сталкиваться с бюрократическими барьерами и оптимизировать расходы из-за высоких цен на энергию.
Росту импорта из Китая способствует популярность китайских онлайн-магазинов, таких как Temu и Shein, среди жителей ЕС. Еврокомиссия предлагала отменить порог беспошлинного ввоза товаров стоимостью до 150 евро и ввести фиксированную пошлину в размере 2 евро.
Тем не менее, государства-члены Евросоюза пока не утвердили эти изменения, и порог беспошлинного ввоза остается в силе.
Ранее, 2 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий, а также увеличил тарифы на товары из Китая до 125%. С учетом прежней 20-процентной пошлины, введенной из-за недостаточных усилий Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила, общая пошлина на китайские товары достигла 145%.