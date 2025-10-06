Ричмонд
Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по материальному благополучию

В исследовании учитывали средние доходы нижегородцев, долю жителей, живущих за чертой бедности, и долю семей, которые могут взять квартиру в ипотеку.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородская область заняла 20 место в рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения в 2024 году. Регион набрал 72,54 балла. Результатами нового исследования поделились РИА Новости.

В рейтинге учитывали отношение средних доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов в банках (на одного жителя), долю населения с доходами ниже МРОТ, долю семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, а также долю населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц.

Данные предоставили Росстат и Центральный Банк РФ.

Самыми «благополучными» по итогам исследования оказались Ямало-Ненецкий (100 баллов), Ханты-Мансийский (99,31) автономные округа и Магаданская область (99,11). В конец рейтинга попали Чечня (21,73), Тыва (16,02) и Ингушетия (2,68).