Для удвоения ВВП Казахстан в 2,5 раза увеличит инвестиции в экономику

Чтобы удвоить ВВП страны к 2029 году и довести его до 450 миллиардов долларов, необходимо увеличить инвестиции в экономику более чем в 2,5 раза, отметили эксперты. И речь идет о переходе от модели, где государство лишь сопровождает бизнес, к модели активного участия в организации и создании отраслей и проектов.