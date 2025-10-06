Bloomberg: Китай обгоняет США в гонке за лидерство на мировом энергорынке

Китай с помощью наращивания экспорта технологий возобновляемой энергии обходит США в соревновании за лидерство на мировом энергетическом рынке, написало агентство Bloomberg со ссылкой на оценки аналитиков.
Журналисты уточняют, что после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом Соединённые Штаты поставили себе цель стать лидером в этом секторе. За первые семь месяцев 2025 года США продали за рубеж нефть и газ на сумму примерно $80 млрд.
В свою очередь, Китай экспортировал продукцию в сфере энергетики на $120 млрд. Аналитический центр Ember представил данные, согласно которым в августе соответствующие поставки КНР на внешний рынок составили $20 млрд, что стало максимальным месячным показателем для страны.
Компания считает, что такая тенденция сохранится несмотря на то, что снижение стоимости технологий возобновляемой энергетики. Кроме того, Ember отмечает, что Китай активнее поставляет свою продукцию в развивающиеся страны. Так, с начала 2025 года на такие государства пришлось свыше половины экспорта китайских электрокаров.
