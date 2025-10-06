Bloomberg: Китай обгоняет США в гонке за лидерство на мировом энергорынке

Компания считает, что такая тенденция сохранится несмотря на то, что снижение стоимости технологий возобновляемой энергетики. Кроме того, Ember отмечает, что Китай активнее поставляет свою продукцию в развивающиеся страны. Так, с начала 2025 года на такие государства пришлось свыше половины экспорта китайских электрокаров.