На заправках Башкирии опять подорожал бензин

Цены выросли почти на все марки топлива.

На заправках «Башнефти» опять подорожал бензин. Ранее компания повышала цены 28 сентября. Так, за литр топлива марки АИ-92 водителям теперь придется заплатить 57,75 рубля (рост составил 10 копеек), за ATUM-92 — 59,05 ₽ (+10), за АИ-95 ATUM — 62,75 ₽ (+20), за АИ-100 — 81,15 ₽ (+50). Стоимость дизтоплива не изменилась — до 68,90 ₽

Если сравнивать цены с другими компаниями, то, например, на АЗС IRBIS литр АИ-92 стоит 61,49 ₽, АИ-92 XTRim — 61,99 ₽, АИ-95 XTRim — 67,99 ₽ и ДТ — 69,99 рубля.

На АЗС UFAOIL литр АИ-92 Евро обойдется в 57,77 ₽, АИ-92 — в 58,27 ₽, АИ-95 Евро — в 62,47 ₽, АИ-95 — в 62,97 и ДТ Евро — в 73 ₽