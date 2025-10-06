На заправках Башкирии опять подорожал бензин

На заправках «Башнефти» опять подорожал бензин. Ранее компания повышала цены 28 сентября. Так, за литр топлива марки АИ-92 водителям теперь придется заплатить 57,75 рубля (рост составил 10 копеек), за ATUM-92 — 59,05 ₽ (+10), за АИ-95 ATUM — 62,75 ₽ (+20), за АИ-100 — 81,15 ₽ (+50). Стоимость дизтоплива не изменилась — до 68,90 ₽