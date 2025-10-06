Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налоги изменятся для белорусов, торгующих продукцией со своего участка

В Беларуси налоги могут изменить для тех, кто торгует продукцией с приусадебного участка.

Источник: Комсомольская правда

Налоги изменятся для белорусов, торгующих продукцией со своего участка. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Палаты представителей Национального собрания.

Депутатами Палаты представителей в первом чтении был принят проект закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь». Член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Наталья Кулешова уточнила, что изменения затронут физических лиц, получающих доход от реализации продукции животноводства и растениеводства, которая была выращена на земельном участке, на участке родственника или опекуна.

Тем временем Совмин упростил перенос номеров белорусов в сеть другого мобильного оператора.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 6 по 12 октября.

Кроме того, Минобразования раскрыло отзывы на месяц без телефонов в школах Беларуси.