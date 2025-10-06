Налоги изменятся для белорусов, торгующих продукцией со своего участка. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Палаты представителей Национального собрания.
Депутатами Палаты представителей в первом чтении был принят проект закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь». Член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Наталья Кулешова уточнила, что изменения затронут физических лиц, получающих доход от реализации продукции животноводства и растениеводства, которая была выращена на земельном участке, на участке родственника или опекуна.
