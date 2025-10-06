В Татарстане цены на топливо выросли почти на два рубля

С 22 по 29 сентября самый популярный бензин АИ-92 вырос в цене почти на два рубля, достигнув 57,58 рубля за литр. Бензин АИ-95 тоже подскочил на два рубля и теперь стоит 62,11 рубля за литр. Премиальные сорта, такие как АИ-98 и выше, выросли всего на 10 копеек, составив 83,48 рубля за литр. Цена дизельного топлива поднялась с 67,34 до 68,02 рубля за литр.