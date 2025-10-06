Десять импортозамещающих производств запустили в Краснодарском крае

К примеру, в рамках отраслевой госпрограммы из бюджета региона предприятию покрывают до 30% затрат на создание или модернизацию импортозамещающих производств. Фонд развития промышленности предоставляет льготный займ по ставке 0,1%. Аналогов такой поддержки, по словам губернатора, нет в других регионах страны.