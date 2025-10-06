Ричмонд
Десять импортозамещающих производств запустили в Краснодарском крае

Власти предлагают специальные меры поддержки.

Источник: администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае за последние три года запустили 10 предприятий, на которых производят продукцию, ранее поставляемую из-за рубежа. Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал о специальных мерах, предпринимаемых властями региона для помощи в развитии импортозамещающих производств.

К примеру, в рамках отраслевой госпрограммы из бюджета региона предприятию покрывают до 30% затрат на создание или модернизацию импортозамещающих производств. Фонд развития промышленности предоставляет льготный займ по ставке 0,1%. Аналогов такой поддержки, по словам губернатора, нет в других регионах страны.

Особенно актуальным меры поддержки для станкостроения, машиностроения, радиоэлектроники, фармацевтики, медицины и других направлений.

К примеру, на Кубани заработал завод амфорного диоксида кремния и комплекс по производству комплектующих картриджных систем. Локализовали производство компонентов для жаток и выпуск специальной нити для чулочно-носочных изделий.

Соглашения о создании еще семи импортозамещающих производство подписали власти края в 2025 году. Это изготовление тормозных дисков, фотоэлектрических преобразователей, компонентов для компьютерных плат. В планах — запуск заводов по переработке стекла и производства стальной фурнирутры для мебели.

