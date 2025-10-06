В Ишим и Ялуторовск хотят запустить туристические поезда

Сегодня в Ишиме глава области и представители СЖД подписали соглашение о сотрудничестве на 2026−2028 годы, в котором определены новые направления совместной работы, пишет «УралПолит.ру».
«Обсудили функционирование маршрутов пригородного сообщения. На линиях уже курсируют современные электропоезда, составы полностью обновлены», — отметил Моор.
Он подчеркнул, что регион продолжит финансировать перевозки и сохранять льготы для студентов и школьников: учащиеся смогут и дальше пользоваться 50-процентной скидкой на проезд в электричках.
«Железная дорога напрямую связана с туризмом и имиджем региона. Совместно с РЖД мы прорабатываем новые туристические направления, включая маршруты в Ялуторовск и Ишим», — сообщил губернатор.
