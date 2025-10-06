Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ишим и Ялуторовск хотят запустить туристические поезда

Власти Тюменской области и руководство Свердловской железной дороги рассматривают запуск туристических маршрутов в сторону Ишима и Ялуторовска. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Сегодня в Ишиме глава области и представители СЖД подписали соглашение о сотрудничестве на 2026−2028 годы, в котором определены новые направления совместной работы, пишет «УралПолит.ру».

«Обсудили функционирование маршрутов пригородного сообщения. На линиях уже курсируют современные электропоезда, составы полностью обновлены», — отметил Моор.

Он подчеркнул, что регион продолжит финансировать перевозки и сохранять льготы для студентов и школьников: учащиеся смогут и дальше пользоваться 50-процентной скидкой на проезд в электричках.

«Железная дорога напрямую связана с туризмом и имиджем региона. Совместно с РЖД мы прорабатываем новые туристические направления, включая маршруты в Ялуторовск и Ишим», — сообщил губернатор.

Ранее предпринимателей Тюменской области пригласили присоединиться к бизнес-миссии в Иран, которая пройдет с 17 по 22 октября. В программе — посещение станкостроительного предприятия и участие в заседании Международного Совета делового сотрудничества ТПП стран Прикаспийского региона «Деловой Каспий».