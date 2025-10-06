В Омске построят завод по производству судов

В понедельник, 6 октября 2025 года, прошло заседание областного инвестиционного комитета. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Рассмотрели проект строительства в Омске завода по производству судов класса “река — море”. Предприятие “Омский речной порт” планирует производить баржи-площадки для перевозки строительных материалов и других грузов. Новое производство в Ленинском округе позволит увеличить грузооборот через Омскую область в регионы Крайнего Севера, а также в Казахстан и Китай», — отметил глава региона.
Также на комитете, как сообщается, было принято решение о предоставлении земли в аренду для создания дополнительных производственных и инфраструктурных мощностей по выпуску опор линий электропередачи. Кроме того, получил поддержку проект строительства завода по производству картона в Калачинске. Новая фабрика, как заявляется, сможет производить до 35 тысяч тонн бумажной продукции в год.