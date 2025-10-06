Министр сказал, появится ли в Беларуси вторая АЭС или новый блок БелАЭС

Министр энергетики Денис Мороз в эфире СТВ сказал, появится ли в Беларуси вторая АЭС или новый блок БелАЭС.
— Один вариант — это строительство еще одного блока на территории Белорусской атомной электростанции, и преимущество этого варианта заключается в том, что он позволяет в более короткие сроки реализовать подобный проект, он позволяет использовать существующую инфраструктуру технологическую на площадке Белорусской атомной электростанции, — сообщил Денис Мороз.
Министр энергетики отметил, что указанный вариант дает возможность использовать социальную инфраструктуру: сам город Островец, дороги, медицину, людей. То есть все то, что создано вокруг Белорусской АЭС. Подобное, уточнил он, позволяет в разы снизить затраты на само сооружение, и, соответственно, получить довольно высокую эффективность реализации такого проекта.
— В то же самое время существует и альтернатива, то есть можно реализовывать новый проект Белорусской атомной электростанции, — заметил Денис Мороз.
Он пояснил, что в таком случае не нужно привязываться к площадке уже существующей атомной электростанции, а построить такую же двухблочную атомную электростанцию, но в другом регионе (наиболее перспективным на данный момент является восточное направление).
Глава Минэнерго акцентировал внимание на том, что у озвученного варианта есть набор своих преимуществ. Главным является социальный фактор. Он пояснил, что само по себе строительство атомной станции — это мощный импульс для регионального развития.
— На настоящий момент как раз таки сейчас и происходит взвешивание всех плюсов одного и второго варианта для того, чтобы принять наиболее правильное и точное решение в интересах нашей страны. Не на текущий момент, а на стратегическую перспективу, — подчеркнул министр энергетики Беларуси.
