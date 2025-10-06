Приморского «атланта» снова просят вернуть деньги в казну

Как рассказали в суде, истцом выступает прокуратура Приморского края, которая требует признать сделку ничтожной и взыскать с подрядчика неосновательное обогащение в размере 265,9 млн рублей.
Из материалов дела следует, что в 2022 году КГКУ «УКС Приморского края» объявило электронный аукцион на выполнение подрядных работ с начальной ценой более 321 млн рублей. Одним из участников стало ООО «Техпроматлант». В подтверждение необходимого опыта компания предоставила контракт на строительство крытого катка в Уссурийске. Однако, по мнению прокуратуры, этот документ не подтверждает опыт строительства линейных объектов, который требовался условиями закупки.
После признания аукциона несостоявшимся «УКС» направило обращение в Минфинконтроль Приморья для согласования контракта с единственным поставщиком. К пакету документов была приложена копия контракта на строительство объектов водоснабжения в селе Ильинское. Однако, как установила прокуратура Сахалинской области, такой контракт фактически не заключался. Надзорный орган считает, что подрядчик представил подложные документы с целью получения госконтракта.
По данному контракту заказчик перечислил «Техпроматланту» почти 266 млн рублей. В 2025 году «УКС Приморского края» расторг контракт в одностороннем порядке из-за прекращения членства подрядчика в СРО «Альянс строителей “Приморье”».
С учетом выявленных обстоятельств прокуратура настаивает, что сделка является ничтожной и должна быть признана недействительной с возвратом средств в бюджет.
Судебное заседание назначено на 30 октября 2025 года.
Напомним, что компания «Техпроматлант» несколько лет назад набрала государственных контрактов на строительство спортивных объектов, в том числе футбольного манежа на Седанке. Правда, к его строительству она даже не приступала, хотя получила аванс в размере 360 млн рублей. В начале осени суд обязал компанию вернуть деньги.