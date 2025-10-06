Приморского «атланта» снова просят вернуть деньги в казну

Из материалов дела следует, что в 2022 году КГКУ «УКС Приморского края» объявило электронный аукцион на выполнение подрядных работ с начальной ценой более 321 млн рублей. Одним из участников стало ООО «Техпроматлант». В подтверждение необходимого опыта компания предоставила контракт на строительство крытого катка в Уссурийске. Однако, по мнению прокуратуры, этот документ не подтверждает опыт строительства линейных объектов, который требовался условиями закупки.