С телеканала Артёма «Лента» требуют 800000 ₽ за нарушение авторских прав

Российское авторское общество подало иск к медиахолдингу Артемовского городского округа в Арбитражный суд Приморского края, потребовав взыскать 800 000 рублей за незаконное использование музыкальных композиций.
В исковом заявлении РАО указало, что телеканал «Лента», принадлежащий медиахолдингу, транслировал в эфире 40 песен без заключения договоров с правообладателями и без выплаты им вознаграждения. По постановлению авторского совета общества, за каждый трек полагается взыскать по 20 000 рублей.
Перед подачей иска РАО направило телеканалу претензию с требованием добровольно компенсировать гонорар авторов, но ответ на неё не поступил. Не дождавшись взаимопонимания, общество решило добиваться выплаты через суд.
В обосновании иска РАО подчеркнуло, что любая ретрансляция музыкальных произведений требует оформления лицензионного соглашения с организацией по коллективному управлению правами и перечисления вознаграждения. Не сделав этих шагов, медиахолдинг нарушил исключительные права авторов.
Суд первой инстанции уже принял дело к рассмотрению. Если решение будет в пользу РАО, это может стать сигналом для других региональных вещателей: перед включением музыки придётся тщательно проверять договоры с правообладателями, чтобы избежать исков и штрафов.