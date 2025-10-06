Ричмонд
В Башкирии впервые уберут около миллиона тонн масличных культур

В Башкирии впервые уберут около миллиона тонн масличных культур.

Источник: минсельхоз РБ

В Башкирии, благодаря хорошей погоде, интенсивно идет уборка масличных культур. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщил заместитель премьер-министра правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Обмолочено более 42% площадей (271 тысяч га), намолочено более 442 тысячи тонн маслосемян, при средней урожайности 16,3 центнеров с гектара. Как отметил Ильшат Фазрахманов, если благоприятная погода будет держаться, общий намолот масличных составит около миллиона тонн. Ранее таких показателей в республике не было.

Продолжается уборка подсолнечника. На сегодняшний день убрано 26% от плана или 104 тысяч га (план — 399 тысяч га), намолочено порядка 186 тысяч тонн семян, урожайность составила 17,9 центнеров с гектара.