В Башкирии впервые уберут около миллиона тонн масличных культур.

Обмолочено более 42% площадей (271 тысяч га), намолочено более 442 тысячи тонн маслосемян, при средней урожайности 16,3 центнеров с гектара. Как отметил Ильшат Фазрахманов, если благоприятная погода будет держаться, общий намолот масличных составит около миллиона тонн. Ранее таких показателей в республике не было.