В Беларуси накопано более 500 тыс. тонн картофеля

По оперативным данным на 6 октября, с полей страны намолочено 9 млн 321 тыс. т зерна вместе с рапсом и кукурузой. В разрезе областей собрано зерна: Минская — 2310 тыс. т, Гродненская — 1812 тыс. т, Брестская — 1788 тыс. т, Могилевская — 1286 тыс. т, Гомельская — 1107 тыс. т, Витебская — 1018 тыс. т.