В Красноярске от подрядчика требуют по гарантии починить мост «Арфа» у БКЗ

Управление капитального строительства Красноярска подало иск к компании «Гипростроймост» с требованием исправить дефекты в пешеходном переходе через улицу Карла Маркса к БКЗ.

Источник: Newslab.ru

Объект построили в 2021 году, но уже спустя 2,5 года стали очевидны серьезные недостатки. Тогда в администрации привели мост в порядок своими силами.

Согласно иску, в стеклянных конструкциях перехода есть трещины, а водосточная труба плохо закреплена. Гарантия на работы составляет 10 лет, но подрядчик отказывается устранять проблемы бесплатно.

Городские власти требуют, чтобы компания в течение 20 дней после решения суда исправила все дефекты. Также они хотят взыскать с подрядчика 40 тысяч рублей штрафа и 500 тысяч рублей неустойки на случай невыполнения работ.

Первое судебное заседание назначено на 19 ноября.