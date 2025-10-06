В Красноярске от подрядчика требуют по гарантии починить мост «Арфа» у БКЗ

Объект построили в 2021 году, но уже спустя 2,5 года стали очевидны серьезные недостатки. Тогда в администрации привели мост в порядок своими силами.
Согласно иску, в стеклянных конструкциях перехода есть трещины, а водосточная труба плохо закреплена. Гарантия на работы составляет 10 лет, но подрядчик отказывается устранять проблемы бесплатно.
Городские власти требуют, чтобы компания в течение 20 дней после решения суда исправила все дефекты. Также они хотят взыскать с подрядчика 40 тысяч рублей штрафа и 500 тысяч рублей неустойки на случай невыполнения работ.
Первое судебное заседание назначено на 19 ноября.