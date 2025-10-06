Ричмонд
В Свердловской области выросла средняя стоимость нового автомобиля

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 октября, УралПолит.Ru. По итогам сентября средняя стоимость нового автомобиля на Среднем Урале достигла 2,5 млн рублей, что на 1,2% больше, чем в августе. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авто.ру».

Заметнее всего подорожали Livan X3 Pro (+2,4% за месяц, до 1,71 млн рублей), GAC GS4 (+1,8%, до 3,06 млн) и Exeed TXL (+1,8%, до 4,1 млн). При этом ощутимо подешевели Livan S6 Pro (-10%, до 1,73 млн), Solaris HC (-4,7%, до 2,8 млн) и Haval F7 (-3,6%, до 3,1 млн).

В целом по России средняя стоимость нового отечественного авто за прошедший месяц выросла на 71 тысячу рублей, до 1,66 млн рублей. Средняя цена китайской машины, в свою очередь, увеличилась на 1,5%, до 3,59 млн рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость автомобилей с пробегом в Свердловской области, наоборот, снижается. Так, за год средняя цена поддержанной машины в регионе уменьшилась почти на 6%.