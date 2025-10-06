В Свердловской области выросла средняя стоимость нового автомобиля

Заметнее всего подорожали Livan X3 Pro (+2,4% за месяц, до 1,71 млн рублей), GAC GS4 (+1,8%, до 3,06 млн) и Exeed TXL (+1,8%, до 4,1 млн). При этом ощутимо подешевели Livan S6 Pro (-10%, до 1,73 млн), Solaris HC (-4,7%, до 2,8 млн) и Haval F7 (-3,6%, до 3,1 млн).