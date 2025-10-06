В Волгограде снесли незаконное кафе «Водолей»

История началась с того, что владелец получил землю в аренду для строительства автомойки. Однако вместо одной автомойки, без каких-либо разрешений, он возвел дополнительные постройки — полноценное кафе, суши-бар и даже сауну. Фактически, он превратил участок в целый развлекательный комплекс, не имея на это никаких законных оснований.