В Волгограде снесли незаконное кафе «Водолей»

В Волгограде демонтировали незаконные пристройки к автомойке «Водолей», которые использовались как кафе, суши-бар и сауна. Это произошло на проспекте Университетском, 98 Б, под контролем судебных приставов Кировского района, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.
История началась с того, что владелец получил землю в аренду для строительства автомойки. Однако вместо одной автомойки, без каких-либо разрешений, он возвел дополнительные постройки — полноценное кафе, суши-бар и даже сауну. Фактически, он превратил участок в целый развлекательный комплекс, не имея на это никаких законных оснований.
Администрация Волгограда не оставила это без внимания и обратилась в Арбитражный суд с требованием снести самовольные постройки. Суд встал на сторону города и обязал владельца убрать незаконные строения в течение трех месяцев.
Но собственник не спешил выполнять решение, надеясь, возможно, избежать ответственности. Тогда за дело взялись судебные приставы. Чтобы заставить нарушителя действовать, ему ограничили выезд за границу, несколько раз штрафовали, а также добились отключения электричества в самостроях.
В итоге, под надзором приставов, незаконные постройки были демонтированы. Теперь на их месте осталась только законная автомойка.