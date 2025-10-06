Ричмонд
Два отеля у моста Миллениум в Казани планируют открыть до конца года

До конца года в Казани планируется открыть два крупных отеля на четыре и пять звезд — у моста Миллениум. С их вводом фонд средств размещения увеличится на 401 номер.

Источник: Nik Lanús/CC0

Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«В Казани работают 236 сертифицированных средств размещения на 8412 номеров и около 3 тыс. предприятий общественного питания. Средняя загрузка гостиниц и отелей с января по август составила 57%», — рассказала она.

Снижение показателей загрузки гостиниц Санникова объяснила растущим интересом гостей Казани к аренде квартир. «Пиковые значения по традиции пришлись на майские праздники и летние месяцы и составили 90−100%», — уточнила она.

По словам директора Комитета по развитию туризма, Казанский Кремль с января по август посетили более 3,4 млн человек, что на 1,5% меньше, чем за прошлый год. А в аквапарке «Ривьера» с начала года побывали свыше 435,3 тыс. человек.

В апреле в Казани открылся термальный комплекс «Пляж». За полгода работы его уже посетило более 150 тыс. человек. В основном это туристы из соседних регионов — Башкортостана, Нижегородской и Самарской областей, уточнила она.

О планах открыть два отеля «Миллениум Панорама» в этом году уже сообщалось ранее (изначально их предполагали сдать к саммиту БРИКС).