В Екатеринбурге остановилось затаривание рынка новостроек: что происходит

Таким образом, девелоперы закрывают третий квартал 2025 года с позитивной динамикой, во многом достигнутой за счет агрессивной коммерческой политики: широкий ассортимент, гибкое ценообразование, скидки и рассрочки сделали свое дело, постепенно меняя поведение покупателей, которые до этого долгое время занимали выжидательную позицию. Кроме того, свою роль играет и мотив сохранения денег в период высокой инфляции. Россияне по-прежнему рассматривают приобретение недвижимости как надежный и эффективный актив.