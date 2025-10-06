В Екатеринбурге остановилось затаривание рынка новостроек: что происходит

«Результаты продаж сентября 2025 года на 26% выше сентября прошлого года. Показатели третьего квартала 2025 года выше аналогичного периода прошлого на 44%. Но итог первых 9 месяцев 2025 на 20% хуже аналогичного периода 2024», — приводит данные начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
По данным эксперта, в сентябре на первичном рынке уральской столицы было заключено около 2,2 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Из них более 1,8 тысячи сделок уже прошли официальную регистрацию в Росреестре, что позволяет дать окончательную оценку прошедшему месяцу.
Таким образом, девелоперы закрывают третий квартал 2025 года с позитивной динамикой, во многом достигнутой за счет агрессивной коммерческой политики: широкий ассортимент, гибкое ценообразование, скидки и рассрочки сделали свое дело, постепенно меняя поведение покупателей, которые до этого долгое время занимали выжидательную позицию. Кроме того, свою роль играет и мотив сохранения денег в период высокой инфляции. Россияне по-прежнему рассматривают приобретение недвижимости как надежный и эффективный актив.
Ключевым драйвером рынка остается ипотека, хотя она перестала быть массовой. Доля ипотечных продаж стабильно фиксируется на уровне около 66%, подтверждая, что программа остается основным инструментом приобретения жилья. При этом большая часть квартир по-прежнему продается в рассрочку. Это связано с ужесточением кредитной политики банков. Требования к заемщикам серьезно ужесточились.
Как отмечают аналитики рынка недвижимости, важным индикатором здоровья рынка является объем нереализованного предложения. В последние месяцы число свободных квартир в новостройках Екатеринбурга не растет и стабилизировалось на отметке около 63−65 тысяч единиц, что является историческим рекордом. Приостановка процесса «затоваривания» говорит о том, что текущий спрос поглощает новые вводы, не допуская перенасыщения рынка.
Средняя цена предложения в новостройках Екатеринбурга при этом зафиксировалась на уровне 168 тысяч рублей за квадратный метр, также демонстрируя паузу в ценовом росте.
«ФедералПресс» сообщал, что рынок новостроек Екатеринбурга показал всплеск продаж в августе 2025 года после продолжительного периода стагнации. Заключено около 2,5 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), что стало максимальным показателем с начала года.