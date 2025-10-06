Бензин взлетел в цене: почему в Татарстане резко выросли цены на топливо

Резкий рост после спокойной недели.
Стоимость бензина АИ-92, по данным Татарстанстата на 29 сентября, достигла 57,58 рубля — за неделю она выросла на 1,5 рубля, АИ-95 — 62,11 рубля (плюс 1,8 рубля). Премиальный бензин АИ-98 прибавил 10 копеек, достигнув 83,48 рубля. Цена дизеля увеличилась на 68 копеек — до 68,02 рубля за литр.
Для сравнения: неделей ранее рост был скромнее — тогда АИ-92 подорожал на 19 копеек, АИ-95 прибавил 18 копеек, а дизель — 13. Таким образом, в последнюю неделю сентября произошел скачок цен.
В среднем по России рост цен за период с 22 по 29 сентября был менее заметным, однако общая стоимость топлива остается значительно выше, чем в Татарстане.
В РФ стоимость литра АИ-92 за неделю выросла на 56 копеек — до 60,61 рубля, АИ-95 — 46 копеек (65,9 рубля), АИ-98 — 18 копеек (85,51 рубля), дизельное топливо — 43 копейки (72,63 рубля).
В Минэнерго России ранее заявили, что ведомство отслеживает ситуацию на рынке нефтепродуктов и предпринимает меры для ее стабилизации. Контроль за ценами ведется совместно с региональными властями.
«Подорожание топлива на бирже толкает цены вверх».
Рост цен на топливо связан прежде всего с подорожанием бензина на бирже. Об этом «Татар-информу» рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, рекордные показатели по АИ-95 были зафиксированы еще в августе. Независимые автозаправочные станции закупают топливо именно через биржу, поэтому, купив его по высокой цене, они вынуждены повышать стоимость в рознице.
«Если им запретить повышать цены, тогда станции уйдут в убыток и перестанут торговать в принципе — не будут покупать на бирже бензин, не будут продавать его в рознице. Тогда возникнет как раз явление дефицита», — отметил Юшков.
Он добавил, что Федеральная антимонопольная служба следит за динамикой розничных цен и нередко требует их снижения, если считает рост необоснованным.
«Бензин в конце сентября повысился в рознице выше инфляции. Инфляция накоплена около 8 процентов, бензин подорожал больше, чем на 9 процентов. Дизель укладывается в уровень инфляции», — сказал эксперт.
Кроме того, ситуацию осложняют ремонтные работы на НПЗ и необходимость обеспечения их безопасности. Эти факторы, по словам Юшкова, подталкивают цены вверх и создают на рынке ажиотаж.
«Разброс цен между сетями — до 7,5 рубля».
Стоимость топлива в Татарстане заметно различается в зависимости от принадлежности сети. Так, у независимой сети литр АИ-92 стоит 61,5 рубля, тогда как на заправках одной из крупных компаний — примерно 56 рублей. Разница по АИ-95 достигает 7,5 рубля. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Розничные цены в России частично регулируются: крупные нефтяные компании удерживают их в пределах годовой инфляции по договоренности с правительством. Независимые игроки такой возможности не имеют, и при росте оптовых цен им приходится быстрее повышать стоимость топлива, чтобы не работать в убыток.
«Заправки нефтяников в количественном выражении занимают лишь 30−40% российского рынка, но по объемам реализации моторных топлив они занимают уже порядка 60−70% рынка. Суточный пролив на этих заправках в среднем больше, чем у независимых игроков. И независимым игрокам априори приходится подстраиваться под нефтяников», — отметил Фролов.
Он пояснил, что даже крупные сети часто удерживают цены ради сохранения трафика: прибыль от реализации топлива нередко меньше, чем от продажи сопутствующих товаров — например, кофе. Поэтому для них важно не столько поднять цену, сколько сохранить поток клиентов.
«При текущих оптовых ценах продать топливо без убытка физически невозможно. В какой-то момент сети выбирают: пусть трафик немного снизится, но хотя бы часть потерь удастся компенсировать», — сказал Фролов.
Он добавил, что статистика фиксирует рост средних цен, однако она не всегда отражает реальную ситуацию на рынке: даже при увеличении средних показателей по региону у водителей остается возможность заправиться дешевле — на заправках крупных нефтяных компаний.
Цены могут снизиться к концу года.
Фролов объяснил, что в Татарстане скачок средних цен связан именно с поведением крупнейших независимых сетей. При этом в сетях компаний, которые владеют НПЗ, цены заметно ниже средних по республике.
«Каждый сентябрь мы видим одно и то же: статистика фиксирует рост, но это не значит, что нельзя найти бензин дешевле. Просто средний показатель “подтягивается” из-за отдельных сетей», — подчеркнул Фролов.
По оценке эксперта, крупные компании постараются удерживать рост цен в пределах годовой инфляции. Если ситуация с логистикой не ухудшится, а сезонное снижение спроса пойдет по плану, уже в ноябре-декабре возможно снижение биржевых котировок и, как следствие, цен на заправках.
«Мы наблюдали это в 2023 и 2024 годах. Средние цены могут немного снизиться к концу года, но уже сейчас можно найти топливо дешевле среднерегиональных показателей», — заключил Фролов.