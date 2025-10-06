В Ростовской области за неделю подорожали мясо и яйца

Значительное увеличение стоимости произошло на мясные продукты. Говядина подорожала почти на 6 ₽, достигнув 640,5 ₽ за кг. Цены на свинину и курятину выросли примерно на 2 ₽, установившись на отметках 424,3 и 224,4 ₽ соответственно.
Повышение цен коснулось и других категорий товаров. Стоимость рыбы увеличилась на 1,5 ₽ и теперь составляет 309,2 ₽ за кг. В сегменте молочной продукции сливочное масло подорожало до 1 тыс. руб., а маргарин — до 273,1 ₽ за кг.
Значительный рост цен продемонстрировали яйца, поднявшись на 3,4 ₽, и теперь десяток стоит в среднем 80,9 ₽, тогда как неделей ранее цена составляла 77,8 ₽