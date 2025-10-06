АЗС в Челябинске вводят лимиты на топливо

Лимит на продажу топлива установили с 3 октября. В объявлении, размещенном на заправке на проспекте Ленина возле бизнес-дома «Спиридонов», указано, что единоразово автомобилисты могут приобретать не более 30 литров бензина и 70 литров дизельного топлива.
Сотрудники АЗС не смогли назвать срок снятия ограничений. На прошлой неделе лимит на выпуск топлива также вводили на заправках сети РегионUno.
По словам корреспондента ЕАН, побывавшего на АЗС на улице Красноармейской в районе развязки на Братьев Кашириных, сейчас бензин отпускают без каких-либо ограничений. Перебои с поставкой горючего в России начались в сентябре.
Среди причин дефицита топлива эксперты называют рост цен на бирже и сокращение производственных мощностей.
Галина Лепина, Анна Адианова.