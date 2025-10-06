АЗС в Челябинске вводят лимиты на топливо

Лимит на продажу топлива установили с 3 октября. В объявлении, размещенном на заправке на проспекте Ленина возле бизнес-дома «Спиридонов», указано, что единоразово автомобилисты могут приобретать не более 30 литров бензина и 70 литров дизельного топлива.