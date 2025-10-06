Ричмонд
Гипоаллергенные смеси для детей начнут производить в Беларуси

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Новый гипоаллергенный продукт планируется выпускать для рынка Союзного государства, сообщил журналистам директор НИИ детского питания — филиала ФИЦ питания и биотехнологии (Россия) Сергей Симоненко.

Источник: Sputnik.by

Мы заканчиваем грант российско-белорусский, который включает в себя разработку и производство гидролизата.

сказал специалист

Он пояснил, что гидролизат используют в производстве молочных смесей для детей-аллергиков. Проблема аллергии сейчас очень актуальна — только в России этим страдают около миллиона детей. Им нужны низкоаллергенные продукты, которые российский и белорусский пищепромы пока не выпускают.

Поэтому мы создали линейку продуктов низкоаллергенных, безаллергенных и технологию получения гидролизата. Планируется создать производство в ближайшее время. Строится производство на «Беллакте».

рассказал специалист

Пока что речь идет именно о выпуске гидролизата, а на следующем этапе планируется производство низкоаллергенных и безаллергенных продуктов.

Это рассчитано на рынок Союзного государства. И здесь есть большая перспектива.

сказал специалист

Эксперт также обратил внимание, что предприятие «Беллакт» связывают давние связи с российскими коллегами. Производство проектировал в свое время именно НИИ детского питания.

Он добавил, что не так давно эта российская научная организация разработала заменитель грудного молока. Продукт был внедрен в производство на «Беллакте» и получил первое место на профильном конкурсе.

