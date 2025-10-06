Ричмонд
Скоростная железная дорога свяжет Минск с аэропортом и индустриальным парком «Великий камень»

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартует строительство скоростной железной дороги в Национальный аэропорт Минск с остановкой в «Великом камне», сообщили БЕЛТА в пресс-службе индустриального парка.

Источник: industrialpark.by

«Начинается реализация одного из самых ожидаемых инфраструктурных проектов — скоростного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Минск — Городище — индустриальный парк “Великий камень” — Национальный аэропорт Минск. Подготовительные работы планируется начать в 2025 году», — отметили в индустриальном парке.

Согласно проекту, железная дорога пройдет по существующему маршруту от станции Минск-Пассажирский через Колодищи до станции Городище, после которой будет построено около 18 км новых железнодорожных путей в направлении аэропорта.

Общая протяженность маршрута составит 41,8 км, а время в пути — менее 30 минут.

Инфраструктура на данном участке будет создаваться практически с нуля, поэтому реализация проекта рассчитана на несколько лет. Сроки реализации — до 2028−2029 года, когда пойдут первые составы.

«Проект скоростного сообщения создаст современную транспортную связь между столицей, индустриальным парком “Великий камень” и Национальным аэропортом Минск, способствуя дальнейшему развитию парка как ключевого логистического и инвестиционного центра региона», — отметили в пресс-службе.