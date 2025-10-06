Финансирование театров увеличивается в Беларуси

Документ определил увеличение нормативы обеспечения текущей деятельности театров и госбиблиотек. В частности, норматив Национального академического Большого театра оперы и балета увеличился до 55,42 белорусского рубля (было 44,56 белрубля), Белорусского государственного академического музтеатра будет составлять уже 50 рублей (было 29 рублей), Молодежного театра эстрады 43,5 рубля (было 24,16 рубля), Театра-студии киноактера «Беларусьфильма» 41,05 рубля (было 24,93 рубля). Всего в перечне 28 пунктов.