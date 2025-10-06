Финансирование театров увеличивается в Беларуси

Белорусским театрам увеличат финансирование. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 548от 2 октября 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Документ определил увеличение нормативы обеспечения текущей деятельности театров и госбиблиотек. В частности, норматив Национального академического Большого театра оперы и балета увеличился до 55,42 белорусского рубля (было 44,56 белрубля), Белорусского государственного академического музтеатра будет составлять уже 50 рублей (было 29 рублей), Молодежного театра эстрады 43,5 рубля (было 24,16 рубля), Театра-студии киноактера «Беларусьфильма» 41,05 рубля (было 24,93 рубля). Всего в перечне 28 пунктов.
Известно, что на основании норматива обеспечения текущей деятельности театров планируются средства республиканского или местных бюджетов, которые направляются на финансирование расходов на осуществление текущей деятельности театров.
Также это постановление Совмина изменило базовый норматив бюджетной обеспеченности расходов на оказание услуг госбиблиотек в расчете на одного пользователя. С 69,9 рубля его подняли до 78,76 рубля в год.
Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
Напомним, театры перевели на равнодолевое финансирование в Беларуси с 2025 года.
