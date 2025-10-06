Краснодарских застройщиков призвали заняться малоэтажным строительством

Господин Басин отметил, что спрос на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в крае растет, поскольку многие россияне стремятся улучшить свои жилищные условия. По мнению эксперта, квартиры в многоэтажных домах не всегда удовлетворяют потребности граждан.
Как подчеркнул Ефим Басин, особенно актуален этот вопрос для Краснодарского края, где спрос на ИЖС велик. Однако крупные девелоперы не всегда обращают внимание на указанный сегмент.
«Для улучшения демографии, о котором сейчас так много говорят, необходимо создавать жилищные условия», — заявил господин Басин.
По данным департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края, с начала 2025 года в Краснодаре введено в эксплуатацию 1,1 млн кв. м многоквартирного жилья и 95,6 тыс. кв. м индивидуального жилья.