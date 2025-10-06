В Челябинске создали аналог импортных микротурбин для нефтегазовой отрасли

Все компоненты и узлы энергоагрегата изготовлены в России, а использование природного газа в качестве топлива повышает доступность устройства. Специалисты «Турбины» разработали также специализированное ПО, которое позволяет управлять установкой дистанционно с любого устройства и из любой точки мира. Финальные испытания обновленного энергоагрегата пройдут уже в конце этого года.