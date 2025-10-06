Власти Беларуси назвали товары, которые чаще всего подделывают

Стало известно, какие товары чаще всего встречаются среди контрафактной продукции, пишет БелТА.
Так, по словам председателя Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Сергея Шлычкова, за счет стремительного роста товарооборота и цифровизации торговли идет и активное распространение контрафакта в цифровом пространстве.
— Все это требует принятия эффективных мер по выявлению и пресечению выхода контрафакта на рынки, — подчеркнул он.
И рассказал, что в Беларуси за 2024-й выявили примерно 80 тысяч единиц контрафакта — почти в два раза больше, чем годом ранее.
Чаще всего подделывают товары повседневного спроса: одежду, обувь, бытовую технику, автозапчасти, парфюмерия и косметика.
