Строительство нового здания терминала в «Храброво» запланировали на 2027 год. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Следующим этапом развития станет запуск проекта строительства нового современного аэровокзального комплекса. Уже начата подготовка документации, проект находится на стадии согласования у акционеров предприятия, а реализация запланирована на 2027 год», — рассказали в правительстве.
Ранее гендиректор «Храброво» Александр Корытный говорил, что площадь нового здания терминала составит 25 тысяч квадратных метров. Его соединят с существующим комплексом галереей. Строительство объекта позволит обслуживать до 7,5−8 миллионов пассажиров в год.
Изначально планировали сделать двухэтажную пристройку к существующему аэровокзалу. Площадь комплекса должна была увеличиться с 40 до 50 тысяч квадратных метров. Строительство рассчитывали начать уже в 2025 году. При этом глава аэропорта отмечал, что пропускная способность в таком случае вырастет до 6,7−7 миллионов человек.
Кроме того, в «Храброво» хотят построить магистральную рулёжную дорожку за счёт федерального бюджета. Проект рассчитывают включить в программу развития региональных аэропортов. Финансирование планируют получить в 2027 году.
Аэропорт «Храброво» открыли после глобальной реконструкции в апреле 2018 года. В рамках проекта построили новую взлётно-посадочную полосу протяжённостью 3350 метров, которая способна принимать практически все типы воздушных судов. Кроме того, появился аэровокзальный комплекс. Реконструкция «Храброво» заняла десять лет.