Строительство нового здания терминала в «Храброво» запланировали на 2027 год

Изначально планировали сделать двухэтажную пристройку к существующему аэровокзалу. Площадь комплекса должна была увеличиться с 40 до 50 тысяч квадратных метров. Строительство рассчитывали начать уже в 2025 году. При этом глава аэропорта отмечал, что пропускная способность в таком случае вырастет до 6,7−7 миллионов человек.