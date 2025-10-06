Глава «АФЛТ-Системс» Попов рассказал о развитии и перспективах авиатеха РФ

Авиация — одна из самых технологически развитых отраслей во всем мире, и наша страна не исключение. Однако три года назад, на фоне ухода зарубежных ИТ-поставщиков, российским авиакомпаниям пришлось срочно пересматривать свои цифровые стратегии и полностью переходить на отечественные разработки. Так, руководство «Аэрофлота» приняло решение о создании дочерней компании «АФЛТ-Системс», чтобы вывести свои ИТ-проекты и весь российский авиатех на принципиально новый уровень. О высотах, к которым стремится ИТ-дочка крупнейшего национального перевозчика, и преградах, которые приходится преодолевать на пути, в интервью «Газете.Ru» рассказал генеральный директор «АФЛТ-Системс» Денис Попов.