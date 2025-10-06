Поддельные товары чаще всего попадают в Беларусь из Китая, Литвы и Германии

Также он рассказал, что в Беларуси сейчас действуют около 130 тысяч товарных знаков. Эти товарные знаки, по желанию правообладателей, могут быть включены в национальный таможенный реестр (в будущем — и в единый таможенный реестр стран-членов ЕАЭС), что позволит пресекать незаконный ввоз контрафакта.