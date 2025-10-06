Ричмонд
Поддельные товары чаще всего попадают в Беларусь из Китая, Литвы и Германии

Власти сказали, откуда поддельные товары попадают в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, в основном откуда контрафактная продукция попадает в Беларусь, пишет БелТА.

Так, по словам председателя Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Сергея Шлычкова, более 90% контрафакта, который обнаруживают сотрудники таможенных органов, в Беларусь поступают из Китая.

— В оставшихся 10% превалируют Литва и Германия, — прокомментировал глава Госкомитета.

Также он рассказал, что в Беларуси сейчас действуют около 130 тысяч товарных знаков. Эти товарные знаки, по желанию правообладателей, могут быть включены в национальный таможенный реестр (в будущем — и в единый таможенный реестр стран-членов ЕАЭС), что позволит пресекать незаконный ввоз контрафакта.

Еще власти Беларуси назвали товары, которые чаще всего подделывают.

Ранее Центр интеллектуальной собственности сказал, откуда в Беларусь идет контрафакт.

А еще белоруска выплатила 36 000 рублей компенсации из-за косметики на Wildberries.

Еще финансирование театров увеличивается в Беларуси.

