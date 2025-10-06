На поддержку СНТ в Башкирии выделили свыше 750 млн рублей.

За последние 4 года свыше 600 садовых товариществ в Башкирии получили господдержку на более 750 миллионов рублей, сообщил в рамках оперативного совещания правительства республики в ЦУРе вице-премьер РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
По его данным, только в 2025 году 128 СНТ планируют выделить 168 млн руб. Эти средства направляют на развитие внутренней инфраструктуры, ремонт подъездных дорог и электрификацию.
«С текущего года господдержка предоставляется только в электронном виде, что существенно упрощает и ускоряет подачу заявок на субсидии и гранты, повышает эффективность распределения финансовых ресурсов», — прокомментировал Фазрахманов.