На поддержку СНТ в Башкирии выделили свыше 750 млн рублей.

За последние 4 года свыше 600 садовых товариществ в Башкирии получили господдержку на более 750 миллионов рублей, сообщил в рамках оперативного совещания правительства республики в ЦУРе вице-премьер РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.