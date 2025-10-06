Белая зарплата как инвестиция в будущее: как доходы калининградцев влияют на пенсию

Чем выше официальный доход, тем существеннее будут страховые отчисления, а значит — и размер будущей пенсии. Этот же принцип распространяется на социальные выплаты: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет рассчитываются исходя из официального заработка.