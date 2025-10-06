Белая зарплата как инвестиция в будущее: как доходы калининградцев влияют на пенсию

При заключении трудового договора работодатель ежемесячно перечисляет страховые взносы в Социальный фонд России, которые формируют пенсионные права гражданина.
Чем выше официальный доход, тем существеннее будут страховые отчисления, а значит — и размер будущей пенсии. Этот же принцип распространяется на социальные выплаты: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет рассчитываются исходя из официального заработка.
Для тех, кто работает без оформления, предусмотрены лишь минимальные социальные гарантии. Такой подход не только ограничивает текущие доходы работника, но и существенно снижает уровень его будущего пенсионного обеспечения.
Калининградцы могут самостоятельно отслеживать свою пенсионную историю через личный кабинет на портале «Госуслуги». Сервис позволяет проверить трудовой стаж, количество накопленных пенсионных коэффициентов и сумму уплаченных страховых взносов — ключевые параметры, определяющие размер будущей пенсии.