Власти: ситуация с поставками топлива на Кубани находится на контроле

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края сообщило, что ситуация с обеспечением региона топливом находится под контролем.

Источник: Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что на территории края функционирует более 1 тыс. автозаправочных станций, реализация бензина и дизельного топлива осуществляется в штатном режиме. Запасы горюче-смазочных материалов имеются как на нефтебазах, так и в пути следования.

Информации о массовом закрытии автозаправок в муниципалитетах в министерство не поступало. Возможные временные ограничения на отдельных АЗС связаны с логистическими вопросами.

В региональном ведомстве также уточнили, что в крае продолжается осенняя посевная кампания, в связи с чем традиционно возрастает потребность в горюче-смазочных материалах, особенно в дизельном топливе.

Ранее в Крыму власти установили предельные цены на топливо и ограничили объем его реализации в одни руки. Как сообщал глава региона Сергей Аксенов, продажа топлива ограничена 20 литрами на одного покупателя.

