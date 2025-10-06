В северных районах Дона начался отопительный сезон

По информации телеканала, в Красносулинском районе газовые котлы запустили сегодня. Заместитель главы района по вопросам ЖКХ Валерий Шаповалов пояснил, что полноценная подача тепла в жилые дома начнется к 15 октября — после проверок и настройки новой автоматики, которую установили в котельной в 2025 году.