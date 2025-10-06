На Дону определили два варианта обхода к ОЭЗ «Ростовская»

По поручению главы региона, Минтранс должен до конца 2025 года проработать вопрос строительства западного обхода Новочеркасска с возможностью привлечения средств федерального бюджета.
«Понятно, что все сразу сделать не получится, вряд ли найдем средства на реализацию в полном объеме всех проектов. Но нужно выбрать приоритеты и до 2030 года реализовать один проект из этого перечня», — цитирует ведомства слава губернатора.
Северный обход протяженностью 12 км соединит федеральную трассу М-4 «Дон» с автодорогой Новочеркасск — Каменоломни, что позволит значительно сократить расстояние и время в пути до аэропорта «Платов», а также обеспечит связь с северным обходом Ростова-на-Дону с выходом на Таганрог и Донецкую Народную Республику, и въезд в Ростовскую ОЭЗ с северной стороны.
Второй вариант подъезда к ОЭЗ предполагает строительство западного обхода Новочеркасска длиной около 8 км. Этот проект важен тем, что сейчас весь транзитный транспорт, включая грузовой, проходит через центр города.
Отмечается, что для строительства этого обхода потребуется модернизация нескольких городских дорог и строительство новых магистралей. Западный обход соединит все значимые предприятия города и будет способствовать развитию ОЭЗ.