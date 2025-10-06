На 20% выросла за год зарплата воронежцев

С учетом индекса потребительских цен реальный размер заработной платы за первые семь месяцев 2025 года увеличился на 8,4% в сравнении с прошлым годом, а в июле реальный прирост составил 10,1%.
Наиболее высокооплачиваемыми стали работники сферы информации и связи, а также финансового и страхового сектора. Их доходы в июле в 1,6 раза превысили среднеобластной уровень. Почти в полтора раза выше средней по области оказалась зарплата у специалистов, занятых в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. Значительное превышение среднего уровня также зафиксировано в производстве химических веществ — на 34,6%, в производстве транспортного оборудования — на 33,5%, и в изготовлении электрического оборудования — на 31,7%. Доходы работников сельского хозяйства немного превысили среднеобластной показатель, составив 108,9%.
В то же время самая низкая заработная плата наблюдается в производстве одежды, где она едва достигает 31,6% от средней по региону. В системе образования зарплаты составляют 61,7% от среднеобластного уровня.