На 20% выросла за год зарплата воронежцев

По данным Воронежстата за январь-июль 2025 года среднемесячная заработная плата воронежцев достигла отметки в 72 793 рубля. Этот показатель на 20,7% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. В июле размер оплаты труда поднялся до 77 089 рублей, что на 21,3% больше, чем в июле 2024 года.

С учетом индекса потребительских цен реальный размер заработной платы за первые семь месяцев 2025 года увеличился на 8,4% в сравнении с прошлым годом, а в июле реальный прирост составил 10,1%.

Наиболее высокооплачиваемыми стали работники сферы информации и связи, а также финансового и страхового сектора. Их доходы в июле в 1,6 раза превысили среднеобластной уровень. Почти в полтора раза выше средней по области оказалась зарплата у специалистов, занятых в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. Значительное превышение среднего уровня также зафиксировано в производстве химических веществ — на 34,6%, в производстве транспортного оборудования — на 33,5%, и в изготовлении электрического оборудования — на 31,7%. Доходы работников сельского хозяйства немного превысили среднеобластной показатель, составив 108,9%.

В то же время самая низкая заработная плата наблюдается в производстве одежды, где она едва достигает 31,6% от средней по региону. В системе образования зарплаты составляют 61,7% от среднеобластного уровня.