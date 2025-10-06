Прожиточный минимум в Самарской области увеличат на 1134 рубля

«Величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России установлена в размере 18 939 рублей. В Самарской области он составит 17 803 рубля, что 1134 рубля или на 6,8% больше аналогичной величины, установленной на 2025 год (16 669 рублей)», — указано в пояснительной записке.