Euractiv узнал о плане Еврокомиссии найти деньги для производства дронов

Euractiv не исключает, что индустрия беспилотников может столкнуться с той же проблемой, что и производители боеприпасов после начала военного конфликта России и Украины: растущий спрос значительно превышает производственные мощности. Дроны все чаще рассматриваются как необходимая новейшая технология для европейских армий, а рынок систем борьбы с ними стремительно расширяется.